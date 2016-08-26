Славен Билич: "Я зол и расстроен"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич выразил разочарование вылетом команды из Лиги Европы. Лондонцы уступили на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда румынской "Астре" (0:1), а на выезде сыграли ранее вничью.

– Не скрою, перед началом матча я сказал, что это одна из самых важных игр для нас в этом году, – цитирует Daily Mail Билича. – Мы обязаны были выигрывать, чтобы идти дальше. Я зол и расстроен. Ведь мы на самом деле хотели попасть в групповой турнир. Команда же ради этого так старалась в прошлом сезоне.