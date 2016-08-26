09:38 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Славен Билич: "Я зол и расстроен"

0
0
0
2

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич выразил разочарование вылетом команды из Лиги Европы. Лондонцы уступили на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда румынской "Астре" (0:1), а на выезде сыграли ранее вничью.

– Не скрою, перед началом матча я сказал, что это одна из самых важных игр для нас в этом году, – цитирует Daily Mail Билича. – Мы обязаны были выигрывать, чтобы идти дальше. Я зол и расстроен. Ведь мы на самом деле хотели попасть в групповой турнир. Команда же ради этого так старалась в прошлом сезоне.

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Самурай Игорь

Дважды вылететь от одной команды, это по-английски!

10:44

LariKo

Англия не Россия, Вест Хэм не Спартак, Билич не Аленичев, в отставку не подаст)))

10:03

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ