Скауты "Челси", "Барселоны" и "МЮ" посетили матч "Ницца" - "Локомотив"

Скауты ведущих европейских клубов посетили первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Ниццей" и "Локомотивом" (2:3), утверждает RMC. По информации источника, в четверг вечером на стадионе присутствовали представители "Барселоны", "Интера", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэма", "Ювентуса", "ПСЖ", "Лиона" и "Марселя".
Напомним, что этой зимой миланский клуб хотел подписать полузащитника красно-зеленых Мануэла Фернандеша, который забил 3 гола в ворота "Ниццы".
- Барселона (Футбол)
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- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Мануэл Фернандеш (футболист)