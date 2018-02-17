05:21 | Футбол — Лига Европы

Скауты "Челси", "Барселоны" и "МЮ" посетили матч "Ницца" - "Локомотив"


Скауты ведущих европейских клубов посетили первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Ниццей" и "Локомотивом" (2:3), утверждает RMC. По информации источника, в четверг вечером на стадионе присутствовали представители "Барселоны", "Интера", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэма", "Ювентуса", "ПСЖ", "Лиона" и "Марселя".

Напомним, что этой зимой миланский клуб хотел подписать полузащитника красно-зеленых Мануэла Фернандеша, который забил 3 гола в ворота "Ниццы".

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