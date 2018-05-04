Симеоне дисквалифицирован на четыре матча. Он пропустит финал Лиги Европы против "Марселя"

УЕФА на своем официальном сайте объявил о четырехматчевой дисквалификации главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Такое решение принято из-за поведения аргентинца во время первого полуфинала Лиги Европы с "Арсеналом" (1:1).
Отстранение Симеоне распространяется на финал Лиги Европы, в котором 16 мая сыграют "Атлетико" и "Марсель". Сообщается, что один из четырех матчей дисквалификации тренер отбыл в ответной полуфинальной игре Лиги Европы против "Арсенала" (1:0).
Также Симеоне должен заплатить штраф в размере 10 тысяч евро. "Атлетико" получил такой же штраф за бросание его болельщиками посторонних предметов на поле в первой игре с "Арсеналом".
awko29
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
20:07
Солёный
Дык ему там удобнее, по-моему - обзор всяко лучше, чем у бровки... микрофон еще дать ему... только стекла бронированные поставить... ))))
19:44
vorogodov
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
19:36