Симеоне дисквалифицирован на четыре матча. Он пропустит финал Лиги Европы против "Марселя"

УЕФА на своем официальном сайте объявил о четырехматчевой дисквалификации главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Такое решение принято из-за поведения аргентинца во время первого полуфинала Лиги Европы с "Арсеналом" (1:1).



Отстранение Симеоне распространяется на финал Лиги Европы, в котором 16 мая сыграют "Атлетико" и "Марсель". Сообщается, что один из четырех матчей дисквалификации тренер отбыл в ответной полуфинальной игре Лиги Европы против "Арсенала" (1:0).



Также Симеоне должен заплатить штраф в размере 10 тысяч евро. "Атлетико" получил такой же штраф за бросание его болельщиками посторонних предметов на поле в первой игре с "Арсеналом".

Оркестр Симеоне. "Атлетико" идет за третьей Лигой Европы