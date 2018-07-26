Шамиль Газизов: "У "Домжале" и "Уфы" равные шансы на выход в следующий раунд"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что команда имеет шансы на выход в 3-й отборочный раунд Лиги Европы. В первом матче 2-го раунда уфимцы сыграли вничью со словенским "Домжале" (0:0).

- Хотели выиграть, чуть-чуть, наверное, перенервничали, не показали того, что хотели, - приводит ТАСС слова Газизова. - В то же время отмечу самоотдачу игроков, у нашей команды были моменты. "Домжале" - очень опытная команда, она долго играет в еврокубках, поэтому перевес в опыте был на стороне соперника. Мы не пропустили дома, думаю, в целом нормальный результат, все-таки у нас молодая команда, ей нужен был этот опыт.

Думаю, шансы на проход в следующий раунд у команд равные. В Словении мы будем стараться играть в свою игру. Но сейчас у нас все мысли о первой игре в чемпионате России. Начинаем 30 июля дома с чемпионом, очень сложно.