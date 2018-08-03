"Севилья" обыграла "Уйпешт" при судействе Левникова

"Севилья" переиграла венгерский "Уйпешт" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы (3:1). Обслуживал встречу российский арбитр Кирилл Левников.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
"Уйпешт" (Венгрия) – "Севилья" (Испания) – 1:3 (0:1)
Голы: Сарабия, 36 (0:1). Сарабия, 50 (0:2). Жотер, 77 (1:2). Муриэль, 83 (1:3).
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
Будапешт. Стадион Szusza Ferenc.
Первый матч - 0:4.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-3/