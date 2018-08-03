00:11 | Футбол — Лига Европы

"Севилья" обыграла "Уйпешт" при судействе Левникова


"Севилья" переиграла венгерский "Уйпешт" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы (3:1). Обслуживал встречу российский арбитр Кирилл Левников.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

"Уйпешт" (Венгрия) – "Севилья" (Испания) – 1:3 (0:1)

Голы: Сарабия, 36 (0:1). Сарабия, 50 (0:2). Жотер, 77 (1:2). Муриэль, 83 (1:3).

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

Будапешт. Стадион Szusza Ferenc.

Первый матч - 0:4.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-3/

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