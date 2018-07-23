16:43 | Футбол — Лига Европы

Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее"


Экс-полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев поделился с "СЭ" мнением по поводу результатов жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Питерцы встретятся с победителем пары ДАК (Словакия) - "Динамо" (Минск, Белоруссия).

- Обычная история в играх на вылет, когда хочется увидеть соперника послабее, - отметил Веденеев. - "Зенит" входит в число сильных клубов и не должен обращать на это внимание. Ведь на какой-то стадии серьезные соперники все равно начнут попадаться. С позиции силы нужно рассматривать ближайшего соперника - чем он сильнее, тем и болельщикам смотреть интереснее, и сразу станет понятно, на что ты сам способен. Мне кажется, что словацкий чемпионат поближе к Европе. Игроки из Словакии очень часто уезжают за рубеж, молодежь у них посильнее, чем у белорусов. (Игорь НОВИКОВ)

Все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы

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