Сергей Семак - о соперниках "Зенита" в Лиге Европы: "Будет очень интересно"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил соперников команды по групповому этапу Лиги Европы. Сине-бело-голубые в квартете C выступят с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией".

– Считаю, что группа абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров, - цитирует пресс-служба "Зенита" слова Семака. - Силы команд примерно равны, будет очень интересно.

– У вас были какие-то предпочтения перед жеребьевкой?

– Если говорить о прогнозах, то наш начальник команды угадал двух из трех соперников. Что касается команд и возможных вариантов, то были соперники и посильнее, и послабее. Мы не загадывали заранее, решили отталкиваться от результатов жеребьевки.

– С командой успели обсудить соперников?

– С игроками еще нет, потому что тренировка у нас была утром. Что касается тренерского штаба, то да, обсудили. Хорошо, что нас не ждут синтетические поля и нам придется относительно недалеко лететь.

– Означает ли участие в трех турнирах этой осенью, что вы еще чаще будете использовать ротацию состава?

– График достаточно сложный. Ротацию будем использовать по необходимости – тогда, когда она действительно нужна, отталкиваясь от состояния футболистов и их формы. Должны иметь достаточное количество игроков, чтобы выступать во всех турнирах.

– Есть ли конкретные задачи, которые поставлены перед командой в Лиге Европы?

– Задача одна – делать все, чтобы выйти из группы.

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут 20 сентября, 4 октября, 25 октября, 8 ноября, 29 ноября и 13 декабря.

Все о Лиге Европы - здесь