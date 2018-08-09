Сергей Гуренко: "Барселона" – "ПСЖ"? Основная игра – в Питере"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко на пресс-конференции после первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Зенитом" (4:0) понадеялся, что победа позволит команде собирать полные стадионы впредь.

– Вы много говорили о стартовом составе "Зенита" перед игрой. Удалось его угадать?

– Не думал, что будет играть Иванович. Понятно было, что "Зениту" некем было заменить травмированного Жиркова. Знал, что "Зенит" будет контролировать мяч, так что нам было необходимо отодвинуть игру от ворот. В первом тайме это получилось. После перерыва мы опустились, но сыграли дисциплинированно.

– "Барселона" отыгралась с 0:4 в матче с "ПСЖ" полтора года назад...

– Я говорил ребятам, что основная игра – в Питере. В среду ребята поняли, что они – хорошие футболисты. И они хороши, когда играют вместе.

– Что означает для вас лично эта победа?

– Мы пока ничего не выиграли, мы должны пройти дальше. Ребята устроили праздник Белоруссии, которого тут давно не было. Важно, чтобы люди поверили, что тут может развиваться футбол. На хоккейное "Динамо" собирается полная арена, почему же на футбольный стадион не приходит? Уверен, если бы не новый стадион, не было бы этой победы.

– Будет ли заполнен стадион на кубковой игре?

– Надеюсь, будет хотя бы половина. Пускай приходят, пьют пиво, едят сосиски, но приходят семьями. В США приходят на бейсбол, проводят там целый день, кайфуют. У нас должно быть то же самое, хотя это сложно. (Гоша ЧЕРНОВ)

Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".