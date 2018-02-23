Сергей Фурсенко: "Лейпциг" в Лиге Европы "Зениту" по силам, жребий хороший"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой сине-бело-голубым достался "Лейпциг", для его команды сложилась хорошо. Фурсенко также добавил, что питерцам по силам пройти в четвертьфинал.
- В принципе, хороший жребий, - цитируют "РИА Новости" Фурсенко. - Я думаю, что эта команда нам вполне по силам. Хотя она одолела "Наполи" в 1/16 финала Лиги Европы, как вы знаете. Тем не менее при нашем составе я считаю, что все возможно.
Напомним, что первый матч пройдет 8 марта в Лейпциге, ответный - 15 марта в Санкт-Петербурге.
AFoot
Это как бы намек Манчини с его вечным "нам не хватает игроков".... сто лямов потратили, как бы хватает, и как бы пора уже что то делать на тренерском мостике )))
00:13
Pleafant
Вот и Фурсенко, наглухо пропавший после игры в Глазго,обьявился,и опять запел про свой суперзвёздный состав.Состав соперника ему неизвестен и, в принципе, не интересен,губа уже оттопырена.
00:09
все будет х...о
Серёжа, помни.. Помни слова Володи))
22:20 23 февраля
вэняляйнэн
Начальник должен излучать оптимизм. Нет чтобы просто сказать, что лёгких соперников не осталось и всё решит игра. Зачем хлестаться? Как-будто чемпионат Германии днище, а состав Лейпцига не в 3 раза дороже Зенита.
22:09 23 февраля
michaelkramov
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21:57 23 февраля
Slim Taller
Вторая команда Германии для Фурсенко хороший жребий. Виктория из Чехии или Спортинг были вполне проходными вариантами.Все остальные будут посильнее.Посмотрим,есть-ли резон в его словах,или это обычное трепло.
21:49 23 февраля
igogohruhru
При вашем составе должны были бы уже досрочно чемпионами.
21:21 23 февраля
Albertozi
Ненадорвешься?))
21:18 23 февраля