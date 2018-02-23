Сергей Фурсенко: "Лейпциг" в Лиге Европы "Зениту" по силам, жребий хороший"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой сине-бело-голубым достался "Лейпциг", для его команды сложилась хорошо. Фурсенко также добавил, что питерцам по силам пройти в четвертьфинал.

- В принципе, хороший жребий, - цитируют "РИА Новости" Фурсенко. - Я думаю, что эта команда нам вполне по силам. Хотя она одолела "Наполи" в 1/16 финала Лиги Европы, как вы знаете. Тем не менее при нашем составе я считаю, что все возможно.

Напомним, что первый матч пройдет 8 марта в Лейпциге, ответный - 15 марта в Санкт-Петербурге.