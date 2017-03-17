Сергей Андреев: "У Калачева открылось второе дыхание"

Бывший нападающий и тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев уверен, что "Ростов" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (0:1) показал бы более успешную игру, если бы на поле был полузащитник Тимофей Калачев. Хавбек был вынужден пропустить эту встречу из-за перебора желтых карточек.

- Как вам, кстати, Полоз? - вопрос Андрееву.

- Неплохо выглядит, двигается. Понятно, что он не чистый бомбардир. Его потолок - 7-8 голов за сезон. Если 10, то уже здорово. Он не такой снайпер, как Смолов, Дзюба. Достоин ли Полоз вызова в сборную? Не могу сказать. Вот о Бухарове у меня мнение однозначное.

- Будь вчера на поле Гацкан и Калачев, это повлияло бы на итоговый результат?

- Не люблю рассуждать в сослагательном наклонении. Да кто его знает… Но вот во втором тайме "Ростов" начал огрызаться. И даже если бы вышел Гранат, Кудряшов играл бы слева. И лишние пять-шесть контратак гости провели бы. Забили бы или нет - это уже другой вопрос. Конечно, такого исполнителя, как Калачев, не хватило.

- В чем секрет его долголетия?

- Он сохранил очень хорошую скорость. У него громадный опыт. Тимофей просто неутомим. Его работоспособность поражает. Может быть, второе дыхание открылось? Так или иначе, играет Калачев просто здорово! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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