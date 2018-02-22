Семин - о погоде перед матчем с "Ниццей": "Нормальный холод, по сравнению с тем, что было в Хабаровске"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" сказал, что не считает свою команду фаворитом, несмотря на результат первой встречи. 15 февраля железнодорожники одержали выездную победу со счетом 3:2, все три мяча у красно-зелезных забил Мануэл Фернандеш.

- Если мы не выложимся на 100 процентов, положительного результата может не быть, - сказал во флеш-интервью Семин.

- Погодные условия - одна из самых обсуждаемых тем. Как футболистам и болельщикам спасаться от мороза?

- Это не играет никакой роли. Преимущество имеет "Ницца". До этого они провели игру у себя дома, тренировались в хороших погодных условиях. Не вижу преимущества у нас. Они сыграли и уехали.

Комфорт футболистов? Наверное, какие-то стельки соответствующие они с собой привезли. Что еще... Чай и им, и нам дадут в раздевалке. Какие еще вопросы? Во Франции тоже бывает холодно. Сегодня еще нормальный холод, по сравнению с тем, что было в Хабаровске.

- С чем связаны изменения в стартовом составе?

- Пара изменений - они и были во втором сделаны тайме. Мы оставили практически весь тот состав, который проводил второй тайм во Франции.

Трансляция матча "Локомотив" - "Ницца"