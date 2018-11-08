Сальваторе Боккетти: "Если бы мог, поехал бы провожать Карреру"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после победы над "Рейнджерс"(4:3) в матче 4-го тура Лиги Европы отметил, что победа была достигнута в том числе для бывшего главного тренера Массимо Карреры, который сегодня улетел в Италию.
– Сегодня улетел в Италию Массимо Каррера, а и его провожало в аэропорту много болельщиков. Смотрели видео из Шереметьего?
– Нет, но я знал, что он сегодня улетел. Я желаю ему удачи в будущем. У нас навсегда останутся хорошие воспоминания о нем.
– Эта победа и для него тоже?
– Конечно. И для всех болельщиков "Спартака".
– Если бы смогли, поехали его проводить?
– Ну, конечно. Без проблем. Почему нет? У меня с Массимо хорошие отношения.
– Он ничего не писал перед игрой?
– Нет. Но он всегда желал удачи всем нам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)