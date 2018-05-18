Русскоязычная версия сайта УЕФА включила Головина в список лучших молодых игроков Лиги Европы-2017/18

Полузащитник ЦСКА Александр Головин включен в число лучших молодых игроков Лиги Европы-2017/18 по версии русскоязычной версии сайта УЕФА. 21-летний хавбек числится в списке 12-м. Отметим, что на англоязычной версии сайта УЕФА Головин отсутствует в числе лучших молодых игроков (всего 11) по итогам турнира.

- Футболист сборной России уже давно перешел из класса "подающих надежды" в разряд лидеров красно-синих, за главную команду которых провел более ста матчей. Пристальный интерес к полузащитнику клубов из-за рубежа лишь подчеркивает его новый статус, - говорится в сообщении на русскоязычной версии сайта УЕФА.

В списке лучших молодых игроков Лиги Европы также значатся 19-летний вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, 19-летний защитник "Лейпцига" Дайот Упамекано, 19-летний полузащитник "Лиона" Уссем Ауар, 20-летний полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс, 20-летний полузащитник "Лейпцига" Амаду Айдара, 21-летний полузащитник "Реал Сосьедада" Микель Оярсабаль, 20-детний полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, 21-летний полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле, 21-летний полузащитник "Вильярреала" Родриго Эрнандес, 20-летний нападающий "Эвертона" Адемола Лукмен и 20-летний нападающий "Милана" Патрик Кутроне.



Напомним, Головин с ЦСКА дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где проиграл "Арсеналу" (1:4, 2:2). На его счету 2 гола и 1 результативная передача в пяти матчах.