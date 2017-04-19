Руни может сыграть с "Андерлехтом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" сообщил, что нападающий Уэйн Руни может принять участие в игре. 31-летний англичанин пропустил последние четыре встречи из-за проблем с лодыжкой.

- Руни сейчас усердно работает, и он может быть завтра на скамейке запасных, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Он опытный игрок, он может быть полезен в завтрашней игре с "Андерлехтом". Если нам нужен будет гол, Руни его забьет. Если нам нужно будет удержать счет, контролировать игру, Руни и в этом может нам помочь. Что касается Маты, Джоунса и Смоллинга, то они пока не выздоровели.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" состоится в четверг, 20 апреля, начало - 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.