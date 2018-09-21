Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА. На этой неделе Россия и Франция заработали 0,666 балла, а Португалия - 0,600 балла. После первых туров в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия идет на 6-й строчке, имея 45,882 очка. Франция с 51,498 очка занимает 5-е место, а Португалия с 40,432 очка идет 7-й.

Напомним, "Локомотив" проиграл "Галатасараю" (0:3), ЦСКА сыграл вничью с "Викторией" (2:2), "Спартак" проиграл "Рапиду" (0:2), "Краснодар" обыграл "Акхисар" (1:0), а "Зенит" сыграл вничью с "Копенгагеном"​ (1:1).