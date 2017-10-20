Роналд Куман: "Драка на поле возникла из-за рефери"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман заявил, что в драке, возникшей во втором тайме матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Лиона", виноват арбитр. Также он посетовал на симуляцию со стороны капитана французской команды Набиля Фекира​, которая осталась безнаказанной.

- Думаю, что раздражение у моих игроков росло по ходу встречи, и, на мой взгляд, это была проблема из-за рефери, - цитирует Independent Кумана. - Арбитр был из Голландии, но он ничего не делал против театра некоторых игроков "Лиона". Фекир в первом тайме нырнул 10 раз. Понимаю, что у моих игроков впыхнули эмоции из-за разочарования. Не знаю, что случилось, но я это понимаю.

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