Ромеро будет защищать ворота "МЮ" в финале Лиги Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что Серхио Ромеро будет защищать ворота команды в финале Лиги Европы. 30-летний аргентинец был основным вратарем "красных дьяволов" на протяжении всего турнира, пропустив 4 гола в 11 встречах, в свою очередь, в чемпионате Англии играет Давид Де Хеа.

– У меня нет дилеммы, – цитирует The Telegraph Моуринью. – У нас в команде есть два фантастических вратаря, которые являются отличными друзьями, несмотря на конкуренцию. Речь идет о голкиперах сборной Аргентины и Испании. Будет справедливо, если Ромеро сыграет в финале Лиги Европы. Де Хеа, в свою очередь, сыграет в оставшихся матчах чемпионата Англии.

Матч "Аякс" – "Манчестер Юнайтед" состоится 24 мая в Стокгольме и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.