Роман Бабаев: "Расстроило, что начинаем с "Лионом" дома. Будет сложно подготовить поле"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, армейцы сыграют с "Лионом".

– В первую очередь порадовало то, что российские команды не встретятся друг с другом на стадии 1/8 финала, – отметил Бабаев. – Очень не хотелось, чтобы наши клубы, которые уже установили на текущий момент абсолютный рекорд по набранным очкам и коэффициенту, сейчас сыграли бы между собой. Нужно увеличивать отрыв от португальцев.

– А что касается "Лиона"?

– Безусловно, серьезный соперник. И нужно учитывать тот факт, что финал турнира будет проходить в этом французском городе, на стадионе этой команды. Конечно, это существенно прибавит мотивации французам. Тем не менее, будем готовиться, рассчитывать на достойную игру и результат.

– Нет опасений, что судейство будет не совсем объективным, так как финал пройдет в Лионе?

– Нет. Даже не думаем об этом. Вообще никаких мыслей не было на сей счет. Сомневаюсь.

– ЦСКА начинает дома.

– Это немного расстроило. Имею в виду климатические условия в Москве. Мы все знаем, что стоят аномальные морозы. И прогноз неутешительный. А еще с учетом того, что 3 марта мы играем дома, на своей арене с "Уралом", за оставшиеся три-четыре дня в таких условиях будет очень сложно подготовить поле. Но приложим все усилия. Так что ждем интересных игр и рассчитываем на положительный результат. (Виталий АЙРАПЕТОВ)