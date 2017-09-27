"Реал Сосьедад" тренируется на "Петровском" перед матчем с "Зенитом"

Сейчас на стадионе "Петровский" проходит тренировка "Реал Сосьедад" перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зенитом". В общей группе занимается Аднан Янузай, получивший чувствительный удар по ногам от Жоффрея Кондогбья в матче с "Валенсией".

Отметим, что испанский клуб занимается на "Петровском" из-за того, что гостей попросили поберечь газон стадиона "Санкт-Петербург"

Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится в четверг, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры. (Сергей ЯРЕМЕНКО)