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20:42 | Футбол — Лига Европы

"Реал Сосьедад" тренируется на "Петровском" перед матчем с "Зенитом"


Сейчас на стадионе "Петровский" проходит тренировка "Реал Сосьедад" перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зенитом". В общей группе занимается Аднан Янузай, получивший чувствительный удар по ногам от Жоффрея Кондогбья в матче с "Валенсией"

Отметим, что испанский клуб  занимается на "Петровском" из-за того, что гостей попросили поберечь газон стадиона "Санкт-Петербург"

Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится в четверг, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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