Райан Бабел – лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий "Бешикташа" Райан Бабел признан лучшим игроком этой недели в Лиге Европы. Голосование проводилось на официальном сайте УЕФА. Напомним, что голландец забил единственный гол своей команды в первом матче 1/4 финала против "Лиона" (1:2).

За Бабела проголосовали 34 процента болельщиков. Второе место занял капитан "Аякса" Дави Классен (30 процентов), оформивший дубль во встрече с "Шальке" (2:0). Замкнул тройку Генрих Мхитарян из "Манчестер Юнайтед" (25 процентов), забивший в ворота "Андерлехта" (1:1).