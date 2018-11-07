Рауль Рианчо: "Стараюсь весь удар по "Спартаку" принять на себя"

И.о. главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал предстоящий матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс".

- Увидим ли мы что-то новое по сравнению с игрой в Шотландии?

- Надеюсь, игра будет лучше, как минимум по результату. Когда играешь по три матча в неделю, замены не несут тактической нагрузки. Самая важная работа, которую я могу сделать, стараться полностью восстановить футболистов от игры к игре. Прежде всего – эмоционально. И придать им стимул. Работа носит психологический характер с небольшими тактическими вкраплениями.

- Так будут какие-то изменения именно по сравнению с первым матчем?

- Безусловно, игра будет совершенно другой. Все-таки в Шотландии мы играли вторым номером и старались удержать нулевой счет и по возможности переломить ход матча в концовке. Завтра мы играем дома, у нас другие планы, мы должны выигрывать. Мы будем играть первым номером.

- Игра будет сложнее по сравнению с матчем в Шотландии, учитывая ваши отношения с болельщиками и всего, что творится вокруг "Спартака"?

- Я работник клуба, и получаю зарплату в "Спартаке". Моей прямой обязанностью считаю максимально оградить игроков от негативных факторов извне. И стараюсь принять удар на себя. Потому что футболисты выходят на поле. Стараюсь всю критику принять на себя, чтобы ребята готовились. Безусловно, при такой атмосфере сложно играть, но мы сделаем все возможное, чтобы порадовать болельщиков. Футболисты смогут показать свои максимальное качество, когда футболисты чувствуют себя максимально счастливо и не чувствуют давление. (Александр Рогулев, Елена Григорьевская)

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