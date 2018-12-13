22:52 13 декабря | Футбол — Лига Европы

"Рапид" обыграл "Рейнджерс" и вышел в плей-офф Лиги Европы

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"Рапид" с минимальным счетом победил "Рейнджерс" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0). Единственный гол забил полузащитник Деян Любичич.

"Рапид" набрал 10 очков и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы 

Группа G 

"Рапид В" (Австрия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 1:0 (0:0)

Гол: Любичич, 84. 

"Рапид В" (Австрия): Штребингер, Хофманн, Болинголи-Мбомбо, Ауэр, Барач, Мерт Мюлдюр, Шваб, Мург (Кнасмюльнер, 46), Бериша, Мартич (Любичич, 78), Иван (Шобесбергер, 61).

"Рейнджерс" (Шотландия): Макгрегор, Маколи, Таверньер, Голдсон, Баришич, Р.Маккрори, Эрфилд, Джэк (Лафферти, 79), Кулибали (Грезда, 71), Морелос, Миддлтон.

Предупреждения: Иван, 26. Мерт Мюлдюр, 42. Джэк, 44. Мартич, 51. Голдсон, 61. 

Судья: Маццолени (Италия).

13 декабря. Вена. Стадион "Алльянц".

Рапид В - Рейнджерс

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