"Рапид" обыграл "Рейнджерс" и вышел в плей-офф Лиги Европы

"Рапид" с минимальным счетом победил "Рейнджерс" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0). Единственный гол забил полузащитник Деян Любичич.
"Рапид" набрал 10 очков и вышел в плей-офф Лиги Европы.
Лига Европы
Группа G
"Рапид В" (Австрия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 1:0 (0:0)
Гол: Любичич, 84.
"Рапид В" (Австрия): Штребингер, Хофманн, Болинголи-Мбомбо, Ауэр, Барач, Мерт Мюлдюр, Шваб, Мург (Кнасмюльнер, 46), Бериша, Мартич (Любичич, 78), Иван (Шобесбергер, 61).
"Рейнджерс" (Шотландия): Макгрегор, Маколи, Таверньер, Голдсон, Баришич, Р.Маккрори, Эрфилд, Джэк (Лафферти, 79), Кулибали (Грезда, 71), Морелос, Миддлтон.
Предупреждения: Иван, 26. Мерт Мюлдюр, 42. Джэк, 44. Мартич, 51. Голдсон, 61.
Судья: Маццолени (Италия).
13 декабря. Вена. Стадион "Алльянц".