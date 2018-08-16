Прогноз "Фонбет": букмекеры не верят, что "Зенит" пройдет минское "Динамо"

16 августа на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге "Зенит" встретится с минским "Динамо" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают явным фаворитом "Зенит". На победу клуба из Санкт-Петербурга принимаются ставки с коэффициентом 1.16, на победу минского "Динамо" – с коэффициентом 14.50, на ничью – с коэффициентом 8.00.

Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе питерцев. 58% игроков поставили на победу "Зенита", 35% – на победу "Динамо" и 7% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что в матче будет забито меньше четырех голов. На тотал больше 3,5 принимаются ставки с коэффициентом 2.25, на тотал меньше 3,5 – с коэффициентом 1.65. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с букмекерами. На тотал больше 3,5 поставили 47% игроков, на тотал меньше 3,5 – 53%.

– Кто пройдет в следующий раунд?

– Букмекеры "Фонбет" полагают, что в следующий раунд пройдет "Динамо". На его проход можно поставить с коэффициентом 1.14, на проход "Зенита" – с коэффициентом 5.70. Большинство игроков также не верят, что дальше пройдет клуб из Санкт-Петербурга: на выход "Динамо" в следующий круг сделали ставку 60% игроков, а на "Зенит" – 40%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу "Зенита" – ее выбрали 42% клиентов "Фонбет". 26% игроков предпочли победу "Динамо", 15% – ставку на проход "Динамо" в следующий круг, 10 % – на выход "Зенита", 7% – на то, что "Динамо" не проиграет.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – экспресс на 150 000 рублей на выход в следующий круг "Зенита" с коэффициентом 6.00. В среднем на матч "Зенита" и "Динамо" ставят 823 рубля.

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