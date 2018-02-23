Президент ла лиги обещает уничтожить ультрас после смерти полицейского в Бильбао

Президент ла лиги Хавьер Тебас выступил с осуждением поведения болельщиков "Атлетика" и "Спартака" перед матчем 1/16 финала Лиги Европы. Во время столкновений у стадиона "Сан-Мамес" погиб 51-летний полицейский. Глава ла лиги выразил соболезнования семье умершего и пообещал искоренить ультрас.

"Насилие ультрас унесло жизнь полицейского... Хватит! В ла лиге мы продолжим политику борьбы с ултрас, по полного их уничтожения. Я выражаю глубокие соболезнования семье полицейского и всей полиции", - написал Тебас в Твиттере.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".

Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем