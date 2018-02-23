01:31 | Футбол — Лига Европы

Президент ла лиги обещает уничтожить ультрас после смерти полицейского в Бильбао

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Президент ла лиги Хавьер Тебас выступил с осуждением поведения болельщиков "Атлетика" и "Спартака" перед матчем 1/16 финала Лиги Европы. Во время столкновений у стадиона "Сан-Мамес" погиб 51-летний полицейский. Глава ла лиги выразил соболезнования семье умершего и пообещал искоренить ультрас.

"Насилие ультрас унесло жизнь полицейского... Хватит! В ла лиге мы продолжим политику борьбы с ултрас, по полного их уничтожения. Я выражаю глубокие соболезнования семье полицейского и всей полиции", - написал Тебас в Твиттере.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (8)
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MrBastarD80

Класть мы хотели на тебя и всю твою испанию вместе взятую, заткнись и пнх.

06:31

Flamenco

Если, что с федуна шкуру снимут

03:02

miker65

До испанского жирафа дошло, наконец!

02:41

spetrov

...Поскольку русских он искоренить не в состоянии. Как бы он к ним не относился.

02:35

spetrov

FedmanKassad, президент ла лиги вообще-то про ультрас говорит, конкретно про своих. Учу читать по-русски, дорого.

02:33

FedmanKassad

Про это и говорит Серебряков, а за правду у нас гнобят...

02:28

Sandy45

Родченков не за СпаМ гонял? А то поступки из одной оперы....

02:12

dEADj

Россия без флага и гимна еще и на домашнем чемпионате мира - поздравляю вас товарищи :)

02:07

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