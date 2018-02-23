Президент ла лиги обещает уничтожить ультрас после смерти полицейского в Бильбао

Президент ла лиги Хавьер Тебас выступил с осуждением поведения болельщиков "Атлетика" и "Спартака" перед матчем 1/16 финала Лиги Европы. Во время столкновений у стадиона "Сан-Мамес" погиб 51-летний полицейский. Глава ла лиги выразил соболезнования семье умершего и пообещал искоренить ультрас.
"Насилие ультрас унесло жизнь полицейского... Хватит! В ла лиге мы продолжим политику борьбы с ултрас, по полного их уничтожения. Я выражаю глубокие соболезнования семье полицейского и всей полиции", - написал Тебас в Твиттере.
Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем
MrBastarD80
Класть мы хотели на тебя и всю твою испанию вместе взятую, заткнись и пнх.
06:31
Flamenco
Если, что с федуна шкуру снимут
03:02
miker65
До испанского жирафа дошло, наконец!
02:41
spetrov
...Поскольку русских он искоренить не в состоянии. Как бы он к ним не относился.
02:35
spetrov
FedmanKassad, президент ла лиги вообще-то про ультрас говорит, конкретно про своих. Учу читать по-русски, дорого.
02:33
FedmanKassad
Про это и говорит Серебряков, а за правду у нас гнобят...
02:28
Sandy45
Родченков не за СпаМ гонял? А то поступки из одной оперы....
02:12
dEADj
Россия без флага и гимна еще и на домашнем чемпионате мира - поздравляю вас товарищи :)
02:07