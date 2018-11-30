После матча с "Акхисаром" Ари забыл, с кем играл "Краснодар"

Нападающий "Краснодара" Ари после победы над "Акхисаром" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что счастлив этому результату, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– В первом тайме мы играли очень плохо, – отметил Ари. – Я расстроился, когда "Стандард" забил гол... "Стандард", да? Как называется эта команда, я забыл?

– "Акхисар"...

– (Улыбается) "Акхисар". Извините. И потом наша команда сконцентрировалась, выполнила установки тренера. Я счастлив, что "Краснодар" победил. Хочу, чтобы победили "Севилью", и тогда все будет хорошо.

– Насколько принципиально для "Краснодара" занять первое место в группе?

– Если "Севилья" сыграет вничью, то есть шанс занять первое место. Посмотрим. Для нас это будет очень хороший результат.