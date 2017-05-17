Петер Бос: "Моуринью играл в сезоне двумя составами"

Главный тренер "Аякса" Петер Бос не понимает жалоб наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии финала Лиги Европы. Португалец говорил ранее, что у "Аякса" больше времени на подготовку из-за более раннего окончания сезона в Голландии.

– Если посмотрите на составы "МЮ" по ходу сезона, то увидите, что Моуринью играл фактически с двумя разными командами: один состав для Лиги Европы, другой – для чемпионата, – цитирует Goal Боса. – Если даст отдохнуть игрокам в чемпионате, то у них будет время на подготовку к финалу. Просто посмотрите, сколько игроков использовал по ходу сезона Моуринью.

Мы о сопернике не беспокоимся, а работаем над своим стилем. Стиль подразумевает прессинг по всему полю, захват инициативы и постоянные атаки. Только так можем выиграть Лигу Европы.