"Партизан" разгромил "Видеотон", "Скендербеу" выбил загребское "Динамо" из Лиги Европы

"Партизан" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил на выезде "Видеотон" - 4:0. Дубль в этой встрече на свой счет записал нападающий Урош Джурджевич. Сербы вышли в групповой турнир, первый матч завершился со счетом 0:0.

В еще одном поединке албанский "Скендербеу" сыграл вничью с загребским "Динамо" - 0:0. В первой встрече в Хорватии была зафиксирована ничья - 1:1, дальше идут албанцы.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Видеотон" (Венгрия) - "Партизан" (Сербия) - 0:4 (0:3)

Голы: Тавамба, 6 (0:1). Сума, 24 (0:2). Джурджевич, 35 (0:3). Джурджевич, 87 (0:4).

Удаление: Юхас (Видеотон), 47.

Судья: Марринер (Англия).

24 августа. Фельчут. Стадион "Pancho Arena".

Первый матч - 0:0.

"Скендербеу" (Албания) - "Динамо З" (Хорватия) - 0:0

Удаление: Нимага (Скендербеу), 78.

Судья: Вод (Венгрия).

24 августа. Эльбасан. Стадион "Elbasan (Ruzhdi Bizhuta)".

Первый матч - 1:1.