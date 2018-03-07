Паредес не полетел с "Зенитом" в Германию на матч с "Лейпцигом"

"Зенит" вылетел в Германию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига", сообщает официальный сайт петербургского клуба. Отмечается, что с командой не отправился полузащитник Леандро Паредес. Игрок пропустит этот матч, и встречу 22-го тура чемпионата России против "Ростова" из-за перебора желтых карточек.
"Зенит" отправился на игру с немецким клубом в следующем составе:
вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин; защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Илья Скроботов; полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев; нападающие: Александр Кокорин, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.
Напомним, что матч "Лейпциг" – "Зенит" состоится в четверг, в 23:05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
Спринт
Газпромовская (экономия) в действии - зачем на выездной матч брать 22 игрока? Сыграть сможет всё равно не более 14 футболистов. Выездной список команды должен быть не более 18 человек, и то только для того, чтобы полностью заполнить все графы состава на конкретный матч.
18:01
Наш
«Скажи, какая у тебя полузащита, и я скажу, какая у тебя команда». Какой кошмар у Зенита в полузащите:лишь Паредес и Кузяев соответствуют задачам клуба.Капленко и Плетнёв-молодёжь,Ерохин и Оздоев - не тот уровень,Краневиттеер - не тянет,Ригони- играет сам с собой.Жирков - староват для перевода в полузащитники.Разве что Смольникова попробовать справа повыше поставить.Уныло!
16:23
КирпичИнвест
Возьмите меня вместо него
12:15
shpasic
а если бы не устал, то полетел бы, хотя точно играть не сможет из-за перебора жёлтых?
11:52
14BrGRU
Все-таки правильно писали, Паредес устал.
11:45
shpasic
надо же так Кришито не уважать, чтобы всех и именами написать, а его только по фамилии))
11:37