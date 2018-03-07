Паредес не полетел с "Зенитом" в Германию на матч с "Лейпцигом"

"Зенит" вылетел в Германию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига", сообщает официальный сайт петербургского клуба. Отмечается, что с командой не отправился полузащитник Леандро Паредес. Игрок пропустит этот матч, и встречу 22-го тура чемпионата России против "Ростова" из-за перебора желтых карточек.

"Зенит" отправился на игру с немецким клубом в следующем составе:

вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин; защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Илья Скроботов; полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев; нападающие: Александр Кокорин, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.

Напомним, что матч "Лейпциг" – "Зенит" состоится в четверг, в 23:05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи