Олег Пашинин: "В матчах против скандинавских команд регулярно доходило до драк"

Тренер "Локомотива" Олег Пашинин в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" в интервью клубной пресс-службе отметил, что в датском футболе делают ставку на силовой футбол. По его словам, датчане прекрасно играют на стандартных положениях.

– Что знаете о датском футболе?

- Футбол в Дании силовой, там много борьбы и единоборств "на втором этаже". Многие футболисты по своей антропометрии превосходят средний уровень. Также датчане всегда отличались тем, что здорово играют на стандартных положениях. Сейчас при подготовке к матчу большой акцент будем делать на грамотную оборону при верховой борьбе. Это один из козырей "Копенгагена".

– Самое яркое воспоминания о матче с датской командой?

– Вы, наверное, имеете в виду матч 2005 года против "Брондбю" (4:2. - Прим. "СЭ") в Кубке УЕФА. А мне вот больше вспоминаются игры на предсезонных сборах: часто в контрольных матчах попадались скандинавские команды. Регулярно доходило до драк, хотя это "товарняк"! Однажды в матче с каким-то клубом из Дании удалили Вадима Евсеева. Так датчане захотели дисквалифицировать его из еврокубков – мы тогда вышли в весеннюю часть турнира. Хорошо, что все обошлось.

Напомним, что матч "Копенгаген" - "Локомотив" состоится в четверг, 14 сентября, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.