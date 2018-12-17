Олег Кононов: "Матч с "Вильярреалом" был для нас финалом, мы не сыграли его так, как должны были"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, чего не хватило его команде в последнем матче группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2).

- Я уже говорил о том, что этот матч был для нас финалом, и мы не сыграли его так, как должны были сыграть, - сказал Кононов в эфире "Матч ТВ". Это был финал, в которым мы должны были бороться в каждом эпизоде. И этой борьбы с первых минут матча нам недоставало. Возможно, по ТТД показатели были равны, мы были немного впереди. Но это финал, его надо выигрывать через "не могу", через борьбу и игру "один в один". А еще необходимо реализовывать те моменты, которые предоставляются.

Из-за поражения от "Вильярреала" "Спартак" не смог выйти в плей-офф Лиги Европы. После 17 туров в чемпионате России команда идет на четвертом месте с 28 очками в активе.