20:34 | Футбол — Лига Европы

"Но мы на Глазго натянули новый глаз". Очередная песня Назарова про "Спартак"

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Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал видео, содержащее песню про красно-белых. Она посвящена вчерашней победе москвичей в матче 4-го тура группового этапа Лиги семпионов против "Рейнджерс" (4:3). 

- Мы очень долго, очень долго отставали. 

  Арбитр Бебек не смотрел почти на нас.

  Глаза хорвата неизвестно где блуждали,

  Но мы на Глазго натянули новый глаз.

  Еще немного, еще чуть-чуть.

  Тройной камбек - он трудный самый.

  Я верю, покер нам по плечу,

  Но гол четвертый такой упрямый.

  В который раз терзают люто нас напасти,

  В который раз нам кто-то хочет помешать,

  Но, наконец, четвертый гол, и это счастье,

  Осталось только это счастье удержать.

  Еще немного, еще чуть-чуть.

  Свисти, хорват, довольно, Бебек.

  Я так победы сейчас хочу,

  Нам так нужна сейчас победа, - поется в песне.

 

"Спартак" набрал 5 очков и поднялся на второе место в группе G.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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