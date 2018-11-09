"Но мы на Глазго натянули новый глаз". Очередная песня Назарова про "Спартак"

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал видео, содержащее песню про красно-белых. Она посвящена вчерашней победе москвичей в матче 4-го тура группового этапа Лиги семпионов против "Рейнджерс" (4:3).

- Мы очень долго, очень долго отставали.

Арбитр Бебек не смотрел почти на нас.

Глаза хорвата неизвестно где блуждали,

Но мы на Глазго натянули новый глаз.

Еще немного, еще чуть-чуть.

Тройной камбек - он трудный самый.

Я верю, покер нам по плечу,

Но гол четвертый такой упрямый.

В который раз терзают люто нас напасти,

В который раз нам кто-то хочет помешать,

Но, наконец, четвертый гол, и это счастье,

Осталось только это счастье удержать.

Еще немного, еще чуть-чуть.

Свисти, хорват, довольно, Бебек.

Я так победы сейчас хочу,

Нам так нужна сейчас победа, - поется в песне.