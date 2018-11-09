"Но мы на Глазго натянули новый глаз". Очередная песня Назарова про "Спартак"

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал видео, содержащее песню про красно-белых. Она посвящена вчерашней победе москвичей в матче 4-го тура группового этапа Лиги семпионов против "Рейнджерс" (4:3).
- Мы очень долго, очень долго отставали.
Арбитр Бебек не смотрел почти на нас.
Глаза хорвата неизвестно где блуждали,
Но мы на Глазго натянули новый глаз.
Еще немного, еще чуть-чуть.
Тройной камбек - он трудный самый.
Я верю, покер нам по плечу,
Но гол четвертый такой упрямый.
В который раз терзают люто нас напасти,
В который раз нам кто-то хочет помешать,
Но, наконец, четвертый гол, и это счастье,
Осталось только это счастье удержать.
Еще немного, еще чуть-чуть.
Свисти, хорват, довольно, Бебек.
Я так победы сейчас хочу,
Нам так нужна сейчас победа, - поется в песне.
"Спартак" набрал 5 очков и поднялся на второе место в группе G.