Николас Ломбертс: "Зениту" не привыкать играть по два важных матча в неделю"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, что помнит матч Кубка УЕФА против АЗ в 2008 году. Завтра питерцам предстоит сыграть с АЗ дома. В первом матче "Зенит" обыграл "Маккаби" со счетом 4:3.

– "Зениту" предстоят два важных матча за неделю. Готовы сыграть на максимуме в обеих играх?

– "Зенит" не в первый раз в такой ситуации, так что мы справимся. У нас отличная команда, готовая и к завтрашней игре, и к воскресной.

– Вы помните сезон-2007/08, когда АЗ гостил у "Зенита"?

– Я хорошо помню тот год, ведь тогда мы выиграли Кубок УЕФА. В АЗ было много игроков из Бельгии, например Поконьоли. Тренером был Луи ван Гал. Мы сыграли 1:1.

– АЗ возглавляет Джон ван дер Бром. С его "Андерлехтом" "Зенит" не так давно встречался в Лиге чемпионов, и с этой командой у петербуржцев возникли проблемы

– Да, я знаю, что он сделал "Андерлехт" чемпионом. АЗ тоже в последние годы показывал хорошие результаты, хотя у клуба сложная финансовая ситуация. Выход в Лигу Европы – большое достижение для них. (Гоша ЧЕРНОВ)