Налду: "Краснодар" захочет победить в первом матче на новом стадионе"

Защитник "Шальке" Налду на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что соперник полностью выложится в игре, так как хочет победить в первом матче на новом стадионе, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. После двух туров обе команды имеют в своем активе по шесть очков и лидируют в группе I.



– В "Краснодаре" тоже есть Налду. Знаете его лично?



– Нет, лично не знаю, – отметил Налду. – Знаю, что он играл в Бразилии, Потртугалии. Забавно, раньше был один Налду, сейчас их два. Но он хороший игрок, и нас ждет интересный матч.



– Как ощущаете команду без травмированного Эмболо?



– Конечно, нам тяжело без него. Но все бывает. Он яркий игрок, нам будет его не хватать. Но мы будем справляться, надеемся показать результат.



– Не сильно ли вас испугал предыдущий матч "Краснодара", когда он разгромил "Ниццу"?



– Очень высоко оцениваю качество игры, это серьезный результат. Я два года назад играл против "Краснодара", знаю, какой уровень у него. Много бразильцев в составе, что тоже очень интересно.



– Интересовался ли тренерский штаб и команда у вас перед этим матчем о "Краснодаре", так как вы играли против него уже?



– Считаю, как уже сказал, это очень хорошая команда, всегда активно играет в атаке. Потому нам надо будет играть концентрированно, выдержать все 90 минут. Мы в предвкушении этого матча, понимаем, что "Краснодар" хочет победить в первой игре на новом стадионе.