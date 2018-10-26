Наиль Измайлов: "Спартак" ехал в Глазго за победой"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов после ничьей с "Рейнджерс" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (0:0) отметил, что красно-белые ехали в Глазго за победой.

"Ничьей, конечно, недовольны, команда приехала в Глазго за победой. Игра получилась сумбурной, как с одной, так и с другой стороны. В середине второго тайма провели хороший отрезок, было несколько шансов, которыми, к сожалению, не смогли воспользоваться. Однако отмечу, что нашей молодежи - Максименко, Рассказову, Игнатову, Ломовицкому - удалось о себе заявить на европейской арене, они произвели впечатление на шотландских болельщиков, их тут запомнят", - написал Измайлов в Телеграме.