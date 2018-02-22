В пресс-службе "Локомотива" рассказали "СЭ" об ожидаемой зрительской аудитории на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей". Игра пройдет в четверг на стадионе "РЖД Арена".

Ожидается, что во время встречи температура воздуха в Москве составит минус 17–19 градусов.

– На матче "Локомотив" – "Ницца" ожидается около 20 тысяч зрителей, при этом билеты на Южную трибуну раскуплены полностью. Призываем болельщиков перед походом на стадион хорошо утеплиться. Отметим, что термосы и фляжки к проносу не разрешены. Болельщиков ждет развлекательная программа перед матчем, бесплатный горячий чай, а также теплые пледы по символической цене, – сказали в пресс-службе. (Илья АНДРЕЕВ)

Матч "Локомотив" - "Ницца" состоится сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.