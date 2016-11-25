"МЮ" разгромил "Фейеноорд", но пока не вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" дома разгромил "Фейеноорд" со счетом 4:0. Голами в составе "красных дьяволов" отметились Уэйн Руни, Хуан Мата и Джесси Лингард. Третий мяч влетел в ворота голландского клуба от вратаря Брэда Джонса после прострела Златана Ибрагимовича.
Команда Жозе Моуринью набрала 9 очков и вышла на второе место в группе A. Первую строчку занимает "Фенербахче" с 10-ю баллами. У "Фейеноорда" 7 очков – голландцы идут на третьей строчке и сохраняют шанс на выход в плей-офф.
Лига Европы
Групповой турнир
5-й тур
Группа A
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Фейеноорд" (Голландия) – 3:0 (1:0)
Голы: Руни, 35 (1:0). Мата, 69 (2:0). Джонс, 75 – в свои ворота (3:0). Лингард, 90+2 (4:0).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Блинд, Джоунс, Шоу, Кэррик, Мата (Рэшфорд, 70), Мхитарян (Депай, 82), Погба, Руни (Лингард, 82), Ибрагимович.
"Фейеноорд": Джонс, ван дер Хейден, Нелом, Карсдорп, Элиа, Торнстра (Билал Басаджикоглу, 78), Вилхена, Тапия, Кайт (Бергхейс, 61), Йергенсен (Крамер, 73), Даммерс.
Судья: Грефе (Германия).
24 ноября. Манчестер. Стадион Old Trafford.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/