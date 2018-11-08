Мурад Мусаев: "Терпение "Краснодара" вознаградилось"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над бельгийским "Стандардом" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что его команда, проигрывая, не отошла от своей игры, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- До гола в наши ворота мы действовали остро, имели два момента, но дали пропустить гол, - отметил Мусаев. - Торопились в атаке и играли авантюрно в обороне. В перерыве попросил ребят быть спокойнее, дисциплинированно выполнять то, что надо. И в итоге мы создавали моменты, рисковали. Соперник был опасен в контратаках. А у нас в очередной раз сработали замены, и мы смогли отыграться. Рад, что есть характер и что можем с нашим графиком находить резервы. Не скрою, нам очень тяжело. У нас кадровый ресурс небольшой. Да, мы проседали иногда, но в целом, для такого графика, как у нас, мы сыграли хорошо тактически.

- За счет чего удалось забить? И почему концовка осталась за "Краснодаром"?

- За счет того, что не отошли от своей игры - мы планомерно раскачивали оборону соперника, забили два фантастических гола. Наше терпение вознаградилось.

- Вы весь в черном. Было предчувствие?

- (Улыбается). Нет, у меня куртка серая.

- Что с вратарями? Согласны, что первые минут 60-70 "Краснодар" проигрывал все?

- Я не соглашусь. Не было того, что вы говорите. Нас не переигрывали. Например, с "Ростовом" мы выиграли больше единоборств - 53 на 47. Да, были опасные стандарты, контратаки, но мы играли достойно с учетом того, как соперник действует в обороне. Не было провала. С "Ростовом" всем сложно. со "Стандардом" до гола в наши ворота мы играли хорошо. А с вратарями следующее: у Крицюка проблемы с приводящей мышцей, еще будет восстанавливаться 10 дней, а Синицын получил повреждение на 1-й минуте матча с "Ростовом", дней на 10 выбыл. Радует что молодой вратарь Сафонов проявил себя хорошо.

- Куэва выпал из игры. Почему?

- Он пришел из другого футбола, играл в Бразилии, у себя на родине - там по-другому. В Европе таким игрокам тяжело первое время. Год назад Вандерсон тоже был таким. Куэве нужна адаптация, и со временем мы увидим другого игрока.