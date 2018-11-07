Мурад Мусаев: "Ни один тренер не закончит матч, если будут удалять за те слова, что я сказал"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы против бельгийского "Стандарда" прокомментировал свое отношение к судейству в российской премьер-лиге, акцентируя внимание на том, что нужно перенимать позитивный опыт от иностранцев, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– "Стандард" – самый сильный соперник в группе?

– Нет, думаю, это "Севилья". И по подбору футболистов, и по футболу, который демонстрирует. Остальные команды равны. Но сейчас 6 очков у трех команд, это тоже что-то говорит.

– Вы будете руководить своей командой у бровки в ближайшем матче. А вообще, каково смотреть на игру с трибун, являясь тренером?

– Смотреть так матч с точки зрения обзора хорошо, но с точки зрения эмоций – тяжело. Не можешь активно участвовать в процессе, управлять командой. Если в российской премьер-лиге будут удалять за те слова, которые сказал я тогда помощнику, ни один тренер не закончит матч. Я вырос там, где следят за словами. Когда судью видно на поле, игра разбивается на эпизоды, а это плохо. В Бельгии нас судили итальянцы, и они с первых минут показали, что не будут свистеть по любому поводу. Потому игра получилась такой интересной, прошла в высочайшем темпе. Нам надо стремиться к этому. Да, я не отрицаю, что, возможно, я был груб, меня удалили за какие-то слова помощнику, который непонятно что сообщил главному арбитру, но надо развиваться в этом направлении.

– Какие качества должна продемонстрировать ваша команда, чтобы победить?

– В таких матчах многое решают детали, и в матче в Льеже "Стандард" был лучше в завершающей стадии. В целом, наши стили похоже, мы оба нацелены на быстрый футбол. Нам нужно быть максимально агрессивными, мяч должен быть постоянно в движении, с активной работой флангов. И мы не должны допускать те ошибки в плане реализации, которые допустили в гостях.

– Как вы думаете, будет ли завтрашний матч решающим для расположения мест в группе?

– Несомненно, многое будет решено, но еще остается два матча. Мы постараемся сделать шаг для выхода из группы, но, повторюсь, еще будут матчи.