16:00 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Моуринью vs Россия: ни одного поражения

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью неоднократно встречался с российскими клубами в Лиге чемпионов во главе "Челси", "Интера" и "Реала". Теперь жребий свел его в Лиге Европы с "Ростовом". Примечательно, что Особенный ни разу не проиграл ЦСКА и "Рубину".

ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ КОМАНД

Дата

Клуб

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

20.10.2004

Челси

ЛЧ

Групповой турнир

ЦСКА (д)

2:0

02.11.2004

Челси

ЛЧ

Групповой турнир

ЦСКА (г)

1:0

29.09.2009

Интер

ЛЧ

Групповой турнир

Рубин (г)

1:1

24.11.2009

Интер

ЛЧ

Групповой турнир

Рубин (д)

2:0

29.03.2010

Интер

ЛЧ

1/4 финала

ЦСКА (д)

1:0

06.04.2010

Интер

ЛЧ

1/4 финала

ЦСКА (г)

1:0

21.02.2012

Реал

ЛЧ

1/8 финала

ЦСКА (г)

1:1

14.03.2012

Реал

ЛЧ

1/8 финала

ЦСКА (д)

4:1
0
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