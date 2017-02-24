Моуринью vs Россия: ни одного поражения

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью неоднократно встречался с российскими клубами в Лиге чемпионов во главе "Челси", "Интера" и "Реала". Теперь жребий свел его в Лиге Европы с "Ростовом". Примечательно, что Особенный ни разу не проиграл ЦСКА и "Рубину".

ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ КОМАНД