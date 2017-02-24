Моуринью vs Россия: ни одного поражения

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью неоднократно встречался с российскими клубами в Лиге чемпионов во главе "Челси", "Интера" и "Реала". Теперь жребий свел его в Лиге Европы с "Ростовом". Примечательно, что Особенный ни разу не проиграл ЦСКА и "Рубину".
ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ КОМАНД
|
Дата
|
Клуб
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
20.10.2004
|
Челси
|
ЛЧ
|
Групповой турнир
|
ЦСКА (д)
|
2:0
|
02.11.2004
|
Челси
|
ЛЧ
|
Групповой турнир
|
ЦСКА (г)
|
1:0
|
29.09.2009
|
Интер
|
ЛЧ
|
Групповой турнир
|
Рубин (г)
|
1:1
|
24.11.2009
|
Интер
|
ЛЧ
|
Групповой турнир
|
Рубин (д)
|
2:0
|
29.03.2010
|
Интер
|
ЛЧ
|
1/4 финала
|
ЦСКА (д)
|
1:0
|
06.04.2010
|
Интер
|
ЛЧ
|
1/4 финала
|
ЦСКА (г)
|
1:0
|
21.02.2012
|
Реал
|
ЛЧ
|
1/8 финала
|
ЦСКА (г)
|
1:1
|
14.03.2012
|
Реал
|
ЛЧ
|
1/8 финала
|
ЦСКА (д)
|
4:1