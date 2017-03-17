02:47 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Моуринью передал подарок Бердыеву

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:0) пришел в раздевалку соперника, чтобы передать подарок Курбану Бердыеву, занимающему пост тренера-вице-президента донского клуба. Презент находился в черной коробке, содержание которой осталось неизвестным.

- В Ростове мне вручили замечательный подарок, и я должен был сделать ответный жест, - приводит ВТ слова Моуринью. - Мы знакомы с тех времен, когда мой "Интер" играл против "Рубина" в Лиге чемпионов. Это очень приятный и вежливый человек. Хотя и немного закрытый.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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