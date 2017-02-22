Мирча Луческу: "Данни сыграет с "Андерлехтом" с первых минут"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" заявил, что полузащитник Данни сыграет с первых минут. В то же время румынский специалист похвалил португальского футболиста за работу на тренировках.

– Хотел бы дополнить слова Данни о его состоянии, о его готовности, – начал Луческу. – Год отсутствия – это очень много. Мы не надеялись, что он быстро обретет былые кондиции. Он очень важный футболист не только на поле, но и во внутрикомандной жизни. Я постоянно наблюдал за ним. Многие упражнения стоили специально под него, чтобы он быстрее адаптировался к игре команды. Быстрее понял, что мы от него хотим.

Порой на сборах я специально ставил его на матчи с соперникам менее высокого класса, чтобы он почувствовал себя более уверенно, прибавлял от матча к матчу. Думал о том, что в Брюсселе выпущу его гораздо раньше, но мы пропустили гол, который изменил всю нашу тактику. Потом начало портиться поле, которое и так было не в идеальном состоянии, да и защитники "Андерлехта" играли очень агрессивно, поэтому я решил выпустить Данни только на 20 минут.

Его появление убыстрило нашу игру стало больше вертикальных проникающих передач. За последние минуты мы создали больше моментов, чем было до этого. После приезда из Брюсселя мы провели ряд жестких тренировок, Данни выглядел достаточно убедительно. Сегодня я говорил с ним и принял решение, что он будет играть в основном составе с самого начала. Уверен, что он покажет себя с лучшей стороны. Уверен – у него накопилось столько желания играть в футбол, что он завтра все это покажет на поле.