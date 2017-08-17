Миодраг Божович: "Канга, Доналд и Ле Таллек - заводилы в полузащите "Црвены Звезды"

Экс-главный тренер "Црвены Звезды" Миодраг Божович в интервью "СЭ" посоветовал "Краснодару" уделить внимание средней линии соперника в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Игроки, выступавшие ранее в чемпионате России, являются ведущими в полузащите сербской команды.

– Какому игровому рисунку "Црвена Звезда" отдает предпочтение?

– Чаще всего это зависит от противника, который всегда тщательно изучается. Думаю, во встрече с "Краснодаром" белградцы сделают акцент на игре от обороны с быстрыми контратаками. Это дежурная тактика для любой команды, выступающей на выезде.

– Какую линию у соперника "Краснодара" можно назвать ведущей?

– Среднюю. Заводилы в ней африканец Канга​, который был у меня в "Ростове", голландец Доналд с французом Ле Таллеком, выступавшие в "Мордовии" Юрия Семина, Срнич. Все они "на ты" с техникой, хорошо и быстро соображают, владеют пасом. Особенно выделил бы быстрого Канга, который очень опасен при завершении атак. (Александр ЛЬВОВ)

Матч "Краснодар" - "Црвена Звезда" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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