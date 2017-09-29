Михаил Лысов: "В матче со "Злином" все решило начало"

Нападающий "Локомотива" Михаил Лысов после победы железнодорожников над чешским "Злином" (3:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что после трех забитых мячей команде стало легче играть. По его словам, в этом турнире не бывает легких соперников.
- Как оцените матч, который к 18-й минуте уже во много потерял интригу?
- Все решило начало встречи. Мы активно начали игру, забили три мяча, и сразу стало легче. В целом матч получился напряженный. Игры у нас идут каждые три дня, поэтому она вышла непростая.
- После трех забитых мячей игра на поле стала не такая интересная.
- Мы вели в три мяча, и не было смысла открываться. Мы пытались действовать на контратаках, поэтому так и получилось.
- Не скучно проводить такие матчи, когда соперник очевидно ниже классом?
- Это Лига Европы. Здесь слабых соперников нет. Все команды чего-то стоят, раз выступают в таком турнире, поэтому каждый матч по-своему сложный. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)