Маурисиу: "Андерлехт" реализовал свой единственный момент"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (3:1) отметил, что пропущенный гол не являлся следствием ошибок футболистов питерцев. Бразилец подчеркнул, что теперь главной целью для клуба является победа в чемпионате России.

– Можно ли сказать, что сегодня "Зениту" не хватило концентрации?

– Да, вполне возможно, что дело в этом. Мы вели игру и провели хороший матч. "Андерлехт" реализовал едва ли не единственный свой момент. Мы же провели очень хороший матч сегодня.

– "Зенит" с Данни и без него – это две разные команды?

– Думаю, да. Данни – очень важный игрок для нас и он наш капитан. Сегодня вся наша команда показала характер.

– Можно ли сказать, что пропущенный мяч – индивидуальная ошибка кого– то из футболистов?

– Едва ли. Если мы пропускаем, ошибается вся команда, как и если проигрываем. Здесь речь не может идти о персональной ошибке тренера или кого-то из игроков. Если побеждаем – то же самое. Выигрывает команда.

– Облегчится ли для "Зенита" задача выиграть чемпионат после вылета из Лиги Европы?

– Нет. Чемпионат России – очень сложный турнир. Мы вылетели из кубковых турниров и теперь наша главная задача – победа в чемпионате. Я в России уже семь лет, простых матчей здесь не бывает. Но мы верим в лучшее. (Артем РЯБОВОЛ)