Маурисио Перейра: "Сельта" прекрасно сыграла с "Шахтером"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подчеркнул, что готов выйти на любой позиции в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой". Также он высоко оценил уровень противника, передает из Виго спецкор "СЭ" Александр ВИШНЕВСКИЙ.

– Знаете, на какой позиции будете играть?

– Пока не знаю. Я готов играть на любой позиции, где полезен команде. Готов играть и с первых минут, и после выхода на замену, чтобы сделать все возможное для достижения хорошего результата.

– Ваше мнение о "Сельте"?

– Это очень хороший клуб, отлично играющий как в обороне, так и в атаке. Они прекрасно провели матчи против "Шахтера".