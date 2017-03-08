21:05 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Маурисио Перейра: "Сельта" прекрасно сыграла с "Шахтером"

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Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подчеркнул, что готов выйти на любой позиции в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой". Также он высоко оценил уровень противника, передает из Виго спецкор "СЭ" Александр ВИШНЕВСКИЙ.

– Знаете, на какой позиции будете играть?

– Пока не знаю. Я готов играть на любой позиции, где полезен команде. Готов играть и с первых минут, и после выхода на замену, чтобы сделать все возможное для достижения хорошего результата.

– Ваше мнение о "Сельте"?

– Это очень хороший клуб, отлично играющий как в обороне, так и в атаке. Они прекрасно провели матчи против "Шахтера".

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