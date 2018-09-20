Маурицио Сарри: "У ПАОК сильные футболисты - они обыгрывали "Спартак" и "Базель"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал о том, почему его команде важно обыграть ПАОК в матче Лиги Европы.

- Наша первая цель – выйти из группы с первого места. Чтобы занять первое место, нам очень важно победить завтра, потому что эта встреча самая важная на групповом этапе, так как это самый сложный матч, - цитирует итальянца официальный сайт клуба. - Мои игроки – настоящие профессионалы. Они обязаны уметь играть в разных ситуациях. Меня беспокоит противник, и не столько из-за атмосферы на стадионе, сколько из-за того, что у них сильная команда. Я отсмотрел четыре матча ПАОК в плей-офф Лиги Чемпионов. Мой штаб посмотрел матчи в чемпионате Греции. Я думаю, что знаю все. Мы хотим играть в свой футбол, контролировать ход встречи, владеть мячом, но я знаю, что будет трудно. У них сильные футболисты. Они обыгрывали "Базель", московский "Спартак", играли вничью с "Бенфикой" в Португалии. Мы должны выложиться по максимуму, если хотим набрать очки. Сыграет ли Лофтус-Чик? Я не знаю. Лично я считаю Лофтус-Чика прекрасным игроком, но я не знаю, будет ли для него место в составе завтра. В будущем, конечно, будет.

Матч ПАОК - "Челси" начнется в 19.55 по московскому времени.

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