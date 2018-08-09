Матч "Штурм" – АЕК был прерван из-за беспорядков

Первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы между австрийским "Штурмом" и кипрским АЕК был прерван из-за беспорядков на трибунах. Судьи приняли такое решение на 78-й минуте игры, к тому моменту команда из Ларнаки вела со счетом 2:0.

Пресс-служба "Штурма" назвала поведение фанатов неприемлимым, отметив, что это нанесло ущерб репутации клуба. Также команда из Граца сообщила о задержании инициатора беспорядков. Решение о том, какие санкции будут приняты по отношению к фанату, еще не принято.

Отметим, что игра была возобновлена спустя почти 40 минут.