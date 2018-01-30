Массимо Каррера: "Моя мечта - сыграть в финале Лиги Европы против "Аталанты"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что противостояние с "Атлетиком" в 1/16 финала Лиги Европы будет очень сложным. Специалист также добавил, что по ходу турнира не хотел бы пересечься с итальянскими командами.

– Я выиграл чемпионат со "Спартаком", но я работаю с командой один год и мне еще предстоит многое показать, – цитирует Tuttosport Карреру. – Противостояние с "Атлетиком" будет очень тяжелым. Надеюсь, нам удастся избежать встреч с итальянскими командами в Лиге Европы. Если мне и суждено пересечься с клубом из Италии в еврокубке, то моя мечта – финал с "Аталантой".

Напомним, что первый матч "Спартак" – "Атлетик" пройдет 15 февраля в Москве, ответный – 22 февраля в Бильбао.