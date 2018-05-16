"Марсель" - "Атлетико": котировки букмекеров

Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы "Марсель" – "Атлетико". Встреча начнется в Лионе в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Марсель" – "Атлетико"

Прогноз Winline – П1 4,57 – Н 3,38 – П2 2,00.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Марсель" – "Атлетико".

Прямая трансляция матча "Марсель" – "Атлетико" – в 21.45, на канале "Матч ТВ".

Ориентировочные составы команд

"Марсель": Пеле – Сарр, Рами, Луиз Густаву, Амави – Лопес, Сансон – Товен, Пайет, Окампос – Жермен.

"Атлетико": Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Фелипе Луис – Корреа, Годин, Сауль, Коке – Диегу Коста, Гризманн.

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