Маркизио не вошел в стартовой состав "Зенита" на матч против "Копенгагена"

"Зенит" объявил стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена". Полузащитник сине-бело-голубых Клаудио Маркизио, приобретенный в летнее трансферное окно, не вошел в стартовый состав.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Анюков (к), Паредес, Кузяев, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Маркизио, Набиуллин, Шатов, Мевля, Заболотный, Эрнани.

"Копенгаген" – "Зенит": Лига Европы, 1-й тур, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)​